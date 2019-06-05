Петербуржцам рассказали о важности борьбы с ревматическими заболеваниями с помощью балета

СЕГОДНЯ 20:54 2019-06-05T20:55:29+03:00

Балет является визитной карточкой творческой России и, в частности, Санкт-Петербурга с сильными традициями балетного искусства. Фото: Александр ГЛУЗ

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Биотехнологическая компания накануне официального открытия Петербургского международного экономического форума, который проходит с 6 по 9 июня 2019 года, совместно с Михайловским театром провела благотворительный гала-концерт в поддержку борьбы с ревматическими заболеваниями.

Целью мероприятия стала кампания по повышению информированности о заболевании, популяризации здорового образа жизни как устраняющего факторы риска развития ревматических болезней в стране.

- Помимо страданий, вызванных тяжелыми симптомами ревматического заболевания, пациенты нередко испытывают боль из-за прекращения активной деятельности по причине болезни и физической беспомощности, - рассказали организаторы вечера. - Этим людям очень важна поддержка и помощь близких. Нам важно донести, что болезнь – это не приговор, ведь правильное и своевременное лечение способно быстро восстановить нарушенную гармонию и качество жизни.

Зрители гала-концерта стали свидетелями яркого художественного перфоманса, показавшего, что человек может жить, может оставаться деятельным и во время болезни.

- Балет стал выразительным инструментом донесения важности и актуальности данной проблемы, в том числе и за счет своего универсального языка танца, доступного каждому зрителю вне зависимости от его национальности и личных особенностей, - добавили организаторы.

В качестве гостей гала-концерта были приглашены врачи-ревматологи, эксперты в данной области, представители пациентских сообществ, государственных ведомств, общественных организации.

ИСТОЧНИК KP.RU