Рядовые, пострадавшие во время танковых учений под Лугой, просят компенсацию 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-05T21:13:55+03:00

Во время ЧП один человек погиб, трое получили серьезные ранения

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В Дзержинский районный суд Петербурга поступил иск от рядовых, пострадавших во время танковых учений под Лугой. Напомним, ЧП произошло осенью 2017 года. 7 сентября, когда на 33-м общевойсковом артиллерийском полигоне шли танковые стрельбы, раздался взрыв.

– Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета), – сообщили тогда «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Затем он взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились военнослужащие группы инженерного обеспечения.

В окопе сидели рядовые Андрей Виттих, Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов. Виттих, раненный осколком, погиб. Пахмутову оторвало левую руку и сломало позвоночник. Габидуллину, изрешеченному осколками, сломало шею. Османов получил переломы и ранение легкого. Сейчас чудом выжившие парни требуют компенсировать им причиненный вред.

- Габидуллин просит взыскать 2 000 000 рублей; Османов - 1 000 000 рублей; Пахмутов - 3 000 000 рублей, а также расходы на лечение, - уточняют в объединенной пресс-службе судов.

ИСТОЧНИК KP.RU