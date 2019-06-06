2019-06-06T07:37:09+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 6 июня: Не жара, а пекло

Днем температура воздуха в Северной столице поднимется до +31 градуса
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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6 июня в Петербурге ожидается +31 градус.6 июня в Петербурге ожидается +31 градус.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящая летняя жара продолжает удивлять петербуржцев. Уже несколько дней в Северной столице на небе ни облачка. После серой зимы и слякотной весны привыкнуть к такому непросто. Тем не менее, с каждым днем столбик термометра поднимается все выше. По прогнозам синоптиков, 6 июня температура воздуха повысится до +31 градуса. Пока это рекорд.

- День будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, - сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета. - Температура воздуха днем +29...+31 градусов, в прибрежных районах местами до +26. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Цифры такие, что за здоровье горожан уже начали беспокоиться спасатели. Жителям и туристам они напомнили, что не стоит долго находиться на солнцепеке. Дома следует поддерживать прохладную температуру и пить больше воды. Советы эти будут актуальны как минимум до субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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