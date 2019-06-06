2019-06-06T07:59:00+03:00
Общество

Семак, Туктамышева и Боярская вошли в ТОП-50 знаменитостей Петербурга

Главный тренер «Зенита» в числе остальных стал лауреатом премии в номинации «Медиа-лидеры»
Петр КИБЕР
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Сергей Семак вошет в число 50 самых известных жителей Петербурга.Сергей Семак вошет в число 50 самых известных жителей Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Наставник петербургского «Зенита» стал одним из самых знаменитых жителей города на Неве. Сергей Семак вошел в число победителей премии «ТОП-50», которая вручается наиболее известным горожанам в различных номинациях.

- Сергей Семак вошел в число победителей премии в номинации «Медиа-лидеры», - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме тренера сине-бело-голубых, в число медиа-лидеров Петербурга попали: фигуристка Елизавета Туктамышева, актриса Елизавета Боярская, скульптор Михаил Шемякин, стенд-ап комик Данила Поперечный, композитор Александр Маноцков и другие.

Напомним, что премия «ТОП-50» вручается в десяти номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Урбанистика» и «Медиа-лидеры». Ее лауреатами становятся самые достойные и известные жители Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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