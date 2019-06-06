Семак, Туктамышева и Боярская вошли в ТОП-50 знаменитостей Петербурга
Наставник петербургского «Зенита» стал одним из самых знаменитых жителей города на Неве. Сергей Семак вошел в число победителей премии «ТОП-50», которая вручается наиболее известным горожанам в различных номинациях.
- Сергей Семак вошел в число победителей премии в номинации «Медиа-лидеры», - сообщает пресс-служба «Зенита».
Кроме тренера сине-бело-голубых, в число медиа-лидеров Петербурга попали: фигуристка Елизавета Туктамышева, актриса Елизавета Боярская, скульптор Михаил Шемякин, стенд-ап комик Данила Поперечный, композитор Александр Маноцков и другие.
Напомним, что премия «ТОП-50» вручается в десяти номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Урбанистика» и «Медиа-лидеры». Ее лауреатами становятся самые достойные и известные жители Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU