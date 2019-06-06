«Рыжий Тарзан» Дацик попытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-06T10:01:35+03:00

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Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который только весной 2019 года вышел из «Крестов», где находился по делу о нападении на проституток, в этот раз решил выйти на борьбу с политиками. Вечером 5 июня он попытался сорвать конференцию петербургского отделения партии «Яблоко».

- В начале конференции они ворвались к нам в офис, Дацик начал орать, материться, и в стиле «держите меня семеро» кричать, что тут собрались «враги народа», «иуды» и «извращенцы», что тут «пропаганда педерастии» и прочие ужасные для него вещи, - написал на своей странице в соцсетях депутат Борис Вишневский.

По мнению парламентария, это был заказной скандал, созданный с целью сорвать выдвижение кандидата от «Яблока» на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Чтобы утихомирить Дацика и его спутников, пришлось дважды вызывать полицию. В итоге Рыжего Тарзана увезли в отделение, а заседание продолжилось.

Завершилась конференция тем, о чем все давно знали - кандидатом в губернаторы был избран сам Борис Вишневский.

ИСТОЧНИК KP.RU