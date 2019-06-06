Петербуржец убил собутыльника за рюмку водки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-06T10:31:18+03:00

За совершенное преступление мужчина на 4,5 года отправится в тюрьму

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Наверняка точно неизвестно, сколько преступлений в России совершается «по пьяной лавочке», но то, что из огромное количество - совершенно точно. И часто это серьезные случаи, такие как убийства. Но страшнее всего, что причиной для трагедии может послужить любой пустяк. Так, в Петербурге осудили мужчину, который убил собутыльника из-за рюмки водки.

- Суд установил, что знакомый потребовал от подсудимого налить ему водки, однако последний отказался выполнить просьбу. Тогда потерпевший сам взял бутылку, налил себе стопку и выпил ее. Это взбесило собутыльника, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Мужчина набросился с кулаками на своего приятеля и избил его. Травмы оказались смертельными. Позднее эксперты установили, что погибший получил несколько двойных переломов ребер и ушиб легкого. Спасти человека не удалось.

А агрессивному собутыльнику по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» дали 4,5 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU