2019-06-06T12:33:23+03:00
Политика

Борис Вишневский подал документы в Горизбирком и стал 17-м кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

Накануне кандидатуру Вишневского утвердили на конференции петербургского отделения партии «Яблоко»
Петр КИБЕР
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Борис Вишневский подал документы в Горизбирком. Фото: Пресс-служба партии "Яблоко"Борис Вишневский подал документы в Горизбирком. Фото: Пресс-служба партии "Яблоко"
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В числе кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга пополнение. Утром 6 июня депутат Борис Вишневский подал необходимые документы в Городскую избирательную комиссию. Кандидатуру главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте накануне утвердили на конференции местного отделения партии.

- За его кандидатуру проголосовали 17 делегатов, решение было принято единогласно. 4 июня кандидатуру Бориса Вишневского, победившего на праймериз Петербургского «Яблока», согласовал Исполком Бюро партии, - сообщает пресс-служба «Яблока».

Стоит сказать, что конференцию, на которой Вишневского должны были утвердить кандидатом в губернаторы, едва не сорвал скандальный боец смешанных единоборств, ультранационалист Вячеслав Дацик.

Днем 5 июня «Рыжий Тарзан» ворвался в офис петербургского «Яблока» с группой поддержки и стал выкрикивать лозунги о проведении яблочниками гей-пропаганды. Утихомирить буяна удалось только полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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