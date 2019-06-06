2019-06-06T12:51:24+03:00
Общество

В Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод и фармацевтическое производство

А в Девяткино появится новый вокзал
Евгения МОСКВИНА
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Транспортный узел в Девяткино построит «Гатчинапассажиравтотранс» . Фото: lenobl.ruТранспортный узел в Девяткино построит «Гатчинапассажиравтотранс» . Фото: lenobl.ru
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В Волосовском районе Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» Дмитрий Перфильев. Они подписали соглашение о сотрудничестве.

– В Ленинградской области активно развивается железнодорожная инфраструктура, и вместе с ней появляются востребованные проекты по ремонту вагонов, – отметил Александр Дрозденко. – Для Волосовского района это крупный инвестор, который в будущем даст хороший экономический и социальный эффект: трудоустройство, налоги в бюджет, развитие инфраструктуры района.

Благодаря новому заводу в Ленобласти появится 1500 рабочих мест. Вложить в проект собираются 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что в 2021 году завод выйдет на свою проектную мощность и сможет ремонтировать 30 тысяч вагонов ежегодно.

Кроме того, до 2022 года построят и второй корпус фармацевтического завода в деревне Низино Ломоносовского района. На площадке предприятие «Северная звезда» будет выпускать готовые препараты – инъекционные растворы, глазные капли, спреи. На ПМЭФ губернатор области и учредитель компании ООО «Глория» Вадим Силаев подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве предприятия.

Еще один проект, о реализации которого Ленобласть договорилась на ПМЭФ, - строительство транспортно-пересадочного узла в Девяткино. Новый вокзал может появиться уже в этом году, а полностью проект планируют завершить в 2021-2022 годах.

Инвестору, которым стала компания «Гатчинапассажиравтотранс», регион предоставит земельный участок. Кроме того, там же возведут и торгово-развлекательный центр. Документы уже подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент компании Леонид Бондаренко.

Кстати, параллельно с новым вокзалом в Девяткино Ленобласть уже ведет строительство новой развязки с КАД, куда и будет подключен транспортный узел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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