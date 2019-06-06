2019-06-06T13:29:47+03:00
Общество

В Ленобласти упростят переход на цифровое вещание

А с Гатчины и Соснового Бора начнут программу «Умный город»
Евгения МОСКВИНА
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Предприятия кабельного телевидения Ленобласти обеспечат плавный переход на цифровое вещание. Фото: lenobl.ruПредприятия кабельного телевидения Ленобласти обеспечат плавный переход на цифровое вещание. Фото: lenobl.ru
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Переходу на цифровое вещание в Ленобласти помогут предприятия кабельного телевидения региона. Это будут операторы, входящие в ассоциацию «Областные телевизионные сети». Документ о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали 6 июня губернатор Александр Дрозденко и председатель ассоциации Наталья Суконкина.

Операторы уже подготовили специальное оборудование для того, чтобы абоненты могли смотреть телевизор независимо от того, поддерживает он новый стандарт или нет. А жители области смогут выбирать, пользоваться им цифровым или адаптированным сигналом.

– Согласованная совместная работа региона и операторов «Областных телевизионных сетей» по модернизации оборудования позволит жителям Ленинградской области при переходе на цифровое вещание продолжить смотреть любимые передачи, не заботясь о приобретении антенн и приставок, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В дальнейшем операторы продолжат модернизацию сетей цифровой связи. А тарифы для абонентов Ленобласти при этом не будут расти. Именно на это, в том числе, направлен подписанный документ.

Кроме того, Ленобласть вошла в число пилотных регионов по программе «Умный город», которую планируют реализовать до 2024 года. В рамках этого проекта сотрудничать с областью будет ПАО «Ростелеком». Об этом также договорились на ПМЭФ: Александр Дрозденко и президент компании Михаил Осеевский подписали документы.

– В Сосновом Бору и Гатчине планируется применение современных технологических разработок для создания комфортной городской среды, в том числе, для управления транспортом, безопасности, ЖКХ, экологии, участия населения в обсуждении вопросов городского управления. В этой связи для нас важно сотрудничество с основателем национального центра компетенций проекта «Умный город» — ПАО «Ростелеком», – отметил Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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