СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-06T13:39:25+03:00

В Россию игрок вернулся после того, как его карьера в НХЛ застопорилась

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Петербургский хоккейный клуб СКА заявил о подписании контракта с финским нападающим Йори Лехтеря. 32-летний игрок в ближайшее время присоединится к своей новой команде и в сезоне КХЛ 2019/2020 будет защищать цвета армейцев с Невы.

- Йори Лехтеря – центральный нападающий, родился 23 декабря 1987 года в Хельсинки. Рост 189 сантиметров, вес – 96 килограммов. Профессиональную карьеру начал в «Йокерите». В России выступал за «Локомотив» и «Сибирь», за 209 матчей в КХЛ набрал 164 очка, - сообщает пресс-служба СКА.

В 2014 году из КХЛ финский нападающий перебрался за океан. Там он стал игроком клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». В сезоне 2017/2018 Лехтеря перешел в «Филадельфию Флайерз». Однако в новом клубе карьера на заладилась. Причиной стало обвинение в покупке и наркотиков - дело против игрока завели в Финляндии. После этого заокеанские клубы отказались иметь с игроком дело и Лехтеря фактически «выгнали» из НХЛ.

Сам спортсмен обвинения категорически отвергает и рад продолжить играть в хоккей на высоком уровне. Теперь уже в Петербурге. Соглашение игрока со СКА рассчитано на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU