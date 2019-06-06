Первая жертва купального сезона: на Ольгинском пруду утонула пенсионерка

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-06T14:11:31+03:00

Петербуржцев призывают быть осторожными при отдыхе на воде. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

80-летняя женщина решила спастись от жары в воде, но все обернулось трагедией

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Первой жертвой купального сезона в Санкт-Петербурге стала 80-летняя пенсионерка. Пожилая женщина отдыхала днем 5 июня на Ольгинском пруду, расположенного напротив парка Сосновка. Чтобы спастись от жары, которая доходила до 30 градусов, петербурженка зашла в воду, но там ей стало плохо.

- Пострадавшую заметили другие отдыхающие и вынесли пенсионерку на берег, - пишет «Оперативное прикрытие».

Свидетели происшествия вызвали женщине скорую, но, к сожалению, несмотря на все усилия и проводимую реанимацию, врачи не смогли спасти жизнь человека.

Другое ЧП произошло на Шуваловском карьере. Там едва не утонули две школьницы. Девочек успели спасти очевидцы инцидента.

Учитывая, что ближайшие дни будут также жаркими, в МЧС провели занятия с подростками, в которых рассказали как оказывать помощь пострадавшим на воде и призвали петербуржцев быть крайне аккуратными при купании.

ИСТОЧНИК KP.RU