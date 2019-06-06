Лучшие практики кадрового обеспечения внедрят в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-06T14:26:20+03:00

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В Ленинградской области введут новый кадровый стандарт. Он предполагает, что потребность в кадрах будут прогнозировать по перспективным и востребованным профессиям. Также в регионе будут применять современные инструменты профориентации, на производствах за обучающимися собираются закреплять наставников, а трудоустройству выпускников уделять особое внимание.

О внедрении в Ленобласти «Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» договорились в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня. Документ подписали губернатор области Александр Дрозденко, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и глава Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

– Экономика региона постоянно повышает требования к качеству трудовых ресурсов. «Молодые профессионалы» – проект, который позволяет профессиональному образованию региона соответствовать этим растущим требованиям. Ленинградская область включилась в это движение с 2014 года, а уже в 2022 году мы принимаем европейский чемпионат – WorldSkills Europe. Этим мы не только подтверждаем соответствие наших образовательных площадок высоким международным стандартам, но и даем возможность нашим молодым профессионалам учиться у лучших и перенимать бесценный опыт уже со школьной скамьи, – рассказал Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU