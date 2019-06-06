Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей
Жители улицы Рубинштейна одержали первую значимую победу. Им удалось отстоять свое право на спокойную жизнь и заставить организаторов фестиваля комиков StandUp перенести мероприятие на Манежную площадь. Об этом заявил глава Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейскин.
- Мы специально организовали встречу жителей с представителями фестиваля Камеди Клаб, чтобы они сами послушали доводы. И по итогам сами организаторы отказались от идеи проведения мероприятия на улице Рубинштейна, - приводит слова чиновника газета «Петербургский дневник».
Это не означает, что теперь с самой известной барной улицы Северной столицы пропадут все заведения - бизнес, по мнению Максима Мейскина, тоже надо развивать. Но делать это учитывая интересы петербуржцев, живущих на Рубинштейна.
- И мероприятия нужны, и, безусловно, важно, чтобы жители Центрального района чувствовали себя комфортно, - заявил Мейскин.
ИСТОЧНИК KP.RU