Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-06T14:35:56+03:00

Улица Рубинштейна всегда оживленная, что совсем не нравится местным жителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, как с организаторами удалось договориться, рассказал глава Центрального района Максим Мейскин

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Рубинштейна одержали первую значимую победу. Им удалось отстоять свое право на спокойную жизнь и заставить организаторов фестиваля комиков StandUp перенести мероприятие на Манежную площадь. Об этом заявил глава Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейскин.

- Мы специально организовали встречу жителей с представителями фестиваля Камеди Клаб, чтобы они сами послушали доводы. И по итогам сами организаторы отказались от идеи проведения мероприятия на улице Рубинштейна, - приводит слова чиновника газета «Петербургский дневник».

Это не означает, что теперь с самой известной барной улицы Северной столицы пропадут все заведения - бизнес, по мнению Максима Мейскина, тоже надо развивать. Но делать это учитывая интересы петербуржцев, живущих на Рубинштейна.

- И мероприятия нужны, и, безусловно, важно, чтобы жители Центрального района чувствовали себя комфортно, - заявил Мейскин.

ИСТОЧНИК KP.RU