2019-06-06T15:09:15+03:00
Экономика

«Норникель» и «Росатом» исследуют Северный морской путь

Крупнейшие отечественные компании подписали об соглашение на ПМЭФ-2019
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Компании планируют изучить и найти наиболее эффективные коммерческие варианты использования Северного морского пути.Компании планируют изучить и найти наиболее эффективные коммерческие варианты использования Северного морского пути.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», горно-металлургическая компания «Норильский никель», Российский фонд прямых инвестиций и компания DP World Ltd подписали соглашение о намерении исследовать Северный морской путь. Это произошло в четверг, 6 июня на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума-2019.

В рамках договора компании планируют изучить и найти наиболее эффективные коммерческие варианты использования Северного морского пути. Также участники соглашения рассмотрят возможность создания совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через главную судоходную магистраль России в Арктике.

– Ключевой задачей проекта является увеличение объема грузоперевозок через Северный морской путь и Арктическую зону России. Соглашение должно улучшить взаимодействие между государством и частным бизнесом, в том числе международными инвесторами, в решении важных задач по освоению Арктики, – отметил президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

Также он поблагодарил генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева за поддержку соглашения по освоению кратчайшего морского пути между Европейской Россией и Дальним Востоком.

– Мы действительно начинаем большую работу, связанную с развитием и круглогодичной эксплуатацией Северного морского пути. Впереди огромное количество задач, которые можно решить только в тесном контакте частного бизнеса и международных операторов. Это большой интернациональный проект, и мы заинтересованы в самом широком круге участников, – подчеркнул Лихачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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