2019-06-06T16:43:44+03:00
Общество

На заводе «Форд» во Всеволожске начали сокращать отказавшихся увольняться сотрудников

Об этом заявили в Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация»
Петр КИБЕР
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Всеволожский завод "Форд" начал сокращать отказавшихся добровольно увольняться работников.Всеволожский завод "Форд" начал сокращать отказавшихся добровольно увольняться работников.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Всеволожском заводе «Форд», который должен быть полностью закрыт к сентябрю 2019 года, начались сокращения персонала. Причем речь идет не о всех сотрудниках предприятия, большая часть из которых согласилась на добровольное увольнение с компенсацией, а об оставшихся заводчанах.

- Работникам, отказавшимся уволиться по соглашению сторон, администрация «Форд» во Всеволожске выдала уведомления о сокращении, в связи с закрытием предприятия, - сообщает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующий приказ от дирекции уже получил профсоюз завода. В МПРА отмечают, что заводчане будут уволены на основании пункта 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, то есть по сокращению, а не в связи с ликвидацией предприятия.

Напомним, что о закрытии завода во Всеволожске было объявлено в конце марта 2019 года, когда совместно американо-российское предприятие «Форд-Соллерс» объявило о реструктуризации бизнеса в России. Компания полностью убирает с рынка легковой модельный ряд, сосредоточившись лишь на коммерческих автомобилях.

Завод «Форд» в Ленобласти был открыт в 2002 году. В последнее время на нем работали около тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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