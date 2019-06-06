Смольный и Высшая школа экономики повысят финансовую грамотность петербуржцев

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-06T17:09:23+03:00

Соглашение о сотрудничестве они подписали на ПМЭФ-2019

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Стратегию повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы, утвержденную Правительством России, в Петербурге реализует Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме вуз подписал соглашение со Смольным. Свои росчерки поставили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и ректор университета Ярослав Кузьминов.

Кроме того, соглашение поможет достичь устойчивого экономического роста в городе, развить образовательный и кадровый потенциал и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность Петербурга.

Если конкретно, то НИУ ВШЭ разработает предложения по стратегическим приоритетам развития экономики города и по его социально-экономическому развитию, поможет с подготовкой кадров для госорганов, предприятий и организаций Петербурга, а также апробирует новые методики обучения, в том числе, финансовой грамотности.

Ученые и чиновники намерены вместе воплощать в жизнь научно-исследовательские, образовательные и социальные проекты. Но это в будущем: пока дополнительных затрат бюджета не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU