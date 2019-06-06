2019-06-06T17:19:13+03:00
Общество

Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе

Перформанс арт-группы Явь посвящен цензуре, в том числе в интернете
Петр КИБЕР
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Заброшенное здание на Павловском шоссе украсило граффити с рубенсовскими женщинами. Фото: vk.com/yav_zoneЗаброшенное здание на Павловском шоссе украсило граффити с рубенсовскими женщинами. Фото: vk.com/yav_zone
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Новое творение уличных художников из арт-группы Явь украсило заброшенное здание, расположенное на Павловском шоссе, 40 между Пушкином и Павловском под Петербургом. Теперь вместо первобытного искусства и картин времен античности, на фасаде постройки красуется граффити с обнаженными женщинами в стиле Рубенса.

- Смысловая триада: Рубенса цензурировали в 17 веке, спустя почти 400 лет, его работы все также подвергаются цензуре. Прошлым летом Фейсбук удалил все записи с данными работами Рубенса, из-за обнаженных женщин, - пишут авторы граффити в соцсетях.

Самое возмутительное в этом, по мнению художников, что решение об удалении картин Рубенса из соцсети принимали не люди, а машинный алгоритм, настроенный на поиск эротики и порнографии.

Нынешняя работа арт-группы стала четвертым этапом перформанса «Созидание и вандализм». На творчество граффитистов вдохновила работа Рубенса «Суд Париса». Богини, изображенные на полотне живописца, подкупали Париса, чтобы тот написал их как можно более красивыми. В нынешнее же время такие стандарты женского тела покажутся странными.

- Промытые современной модой умы увидят в этом «жирных женщин» и «этот ужасный бодипозитив и феминизм», - итожат авторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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