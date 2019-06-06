2019-06-06T18:03:12+03:00
Общество

Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани

Помогать им будут волонтеры
Степан СТЕПАНОВ
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Строительство гавани было начато в 1721 году по указу Петра I. Фото: администрация Василеостровского районаСтроительство гавани было начато в 1721 году по указу Петра I. Фото: администрация Василеостровского района
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Территорию Галерной гавани и дно водоема очистят от мусора 8 июня. Присоединиться к экологической акции, приуроченной ко Всемирному дню охраны окружающей среды, может каждый желающий. Для этого всего-то нужно прийти в 11.30 к дому номер 3 Галерного проезда.

Основную же работу по очистке гавани выполнят дайверы. Они, как рассказали в администрации Василеостровского района, специальными сетками соберут мусор на дне водоема, а несколько маломерных судов очистят с помощью специальных сеток-подсаков водную гладь на поверхности.

- Территория Галерной гавани - это памятник фортификационного искусства, - напомнили в администрации. - Одно из старейших городских инженерных сооружений в 2022 году отметит свое 300-летие. К юбилейной дате планируется приведение исторической территории в должный порядок, чтобы уже в обозримой перспективе она могла принимать жителей и гостей района для прогулок в зеленой зоне у воды, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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