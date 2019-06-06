Центр Санкт-Петербурга будет частично закрыт для транспорта в течение 5 дней

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-06T19:31:22+03:00

Движение транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова в Санкт-Петербурге будет закрыто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова будет закрыто пять дней

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Движение транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова в Санкт-Петербурге будет закрыто с 12 июня по 16 июня 2019 года в связи с проведением в городе Театральной олимпиады.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга также сообщает, что с 00.00 11 июня до 23.00 17 июня 2019 года по пл. Островского и ул. Зодчего Росси будет запрещена остановка автотранспорта, а с 00.00 10 июня до 18.00 18 июня будет временно недоступна городская автостоянка на пл. Островского.

- Парковка автомобилей у Александринского театра будет осуществляться только по пропускам, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU