Центр Санкт-Петербурга будет частично закрыт для транспорта в течение 5 дней
Движение транспорта по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова в Санкт-Петербурге будет закрыто с 12 июня по 16 июня 2019 года в связи с проведением в городе Театральной олимпиады.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга также сообщает, что с 00.00 11 июня до 23.00 17 июня 2019 года по пл. Островского и ул. Зодчего Росси будет запрещена остановка автотранспорта, а с 00.00 10 июня до 18.00 18 июня будет временно недоступна городская автостоянка на пл. Островского.
- Парковка автомобилей у Александринского театра будет осуществляться только по пропускам, - отметили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Театральная олимпиада в Санкт-Петербурге 2019: шествия ростовых кукол, летающие барабанщики, футуристические существа и километры серпантина
На открытии Театральной олимпиады 2019 в Санкт-Петербурге зрители увидят спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых будут показаны в Северной столице впервые (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU