Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-06T18:57:48+03:00

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Несмотря на опасения горожан, транспортного коллапса в Санкт-Петербурге в первый день работы Международного экономического форума 2019 не произошло. во всяком случае, если верить данным Яндекс.Пробки, вечером 6 июня ситуация на дорогах абсолютно такая же, как в любой другой день в это же время - пробки 4 балла.

Но вот что интересно. В 17.03 агрегатор зафиксировал очень необычную пробку на внешней стороне КАД. От реки Черная до Красносельского шоссе образовался затор длиной 4,7 км. Специалисты посчитали, что в ней автомобилисты потеряли 41 минуту, что на 38 минут больше обычного.

Также Яндекс.Пробки опубликовал самые загруженные магистрали 6 июня в Санкт-Петербурге: в середине дня серьезные пробки были на Невском проспекте к площади Александра Невского, к Дворцовой площади, на Литейном.

ТОП крупнейших пробок в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года:

14:02, КАД внутренняя сторона, 11.3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час.

09:14, КАД внешняя сторона, 10.4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

12:34, КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, 9.6 км, от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пробка продержалась 40 минут.

10:38, Московское шоссе, 7.5 км, от улицы Тельмана до Колпинского шоссе. Пробка продержалась 6 часов 30 минут.

08:46, Пулковское шоссе, 6.9 км, от Кокколевской улицы до КАД. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU