2019-06-06T18:57:48+03:00
Общество

Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге

Автомобилисты стоят в ней на 38 минут дольше обычного
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Появился ТОП крупнейших пробок в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года.Появился ТОП крупнейших пробок в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года.
Изменить размер текста:

Несмотря на опасения горожан, транспортного коллапса в Санкт-Петербурге в первый день работы Международного экономического форума 2019 не произошло. во всяком случае, если верить данным Яндекс.Пробки, вечером 6 июня ситуация на дорогах абсолютно такая же, как в любой другой день в это же время - пробки 4 балла.

Но вот что интересно. В 17.03 агрегатор зафиксировал очень необычную пробку на внешней стороне КАД. От реки Черная до Красносельского шоссе образовался затор длиной 4,7 км. Специалисты посчитали, что в ней автомобилисты потеряли 41 минуту, что на 38 минут больше обычного.

Также Яндекс.Пробки опубликовал самые загруженные магистрали 6 июня в Санкт-Петербурге: в середине дня серьезные пробки были на Невском проспекте к площади Александра Невского, к Дворцовой площади, на Литейном.

ТОП крупнейших пробок в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года:

14:02, КАД внутренняя сторона, 11.3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час.

09:14, КАД внешняя сторона, 10.4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

12:34, КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, 9.6 км, от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пробка продержалась 40 минут.

10:38, Московское шоссе, 7.5 км, от улицы Тельмана до Колпинского шоссе. Пробка продержалась 6 часов 30 минут.

08:46, Пулковское шоссе, 6.9 км, от Кокколевской улицы до КАД. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр Санкт-Петербурга будет частично закрыт для транспорта в течение 5 дней
В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей
Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов
Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани
Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе
Смольный и Высшая школа экономики повысят финансовую грамотность петербуржцев
На заводе «Форд» во Всеволожске начали сокращать отказавшихся увольняться сотрудников
Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюме
Сгорел на работе: жители Соснового Бора сняли на видео полыхающий каток
Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019 и прошелся по павильонам Экспофорума
«Норникель» и «Росатом» исследуют Северный морской путь
Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей
Лучшие практики кадрового обеспечения внедрят в Ленобласти
Первая жертва купального сезона: на Ольгинском пруду утонула пенсионерка
СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
В Ленобласти упростят переход на цифровое вещание
В Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод и фармацевтическое производство
Борис Вишневский подал документы в Горизбирком и стал 17-м кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей
Мужчине, который решил прокатиться на угнанном школьном автобусе, грозит 10 лет тюрьмы
ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе
Петербуржец убил собутыльника за рюмку водки
«Рыжий Тарзан» Дацик попытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге
Три девочки пострадали в ДТП в Петроградском районе Петербурга
В Михайловском саду заметили бегающего экс-президента Франции Николя Саркози