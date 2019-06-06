В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-06T19:17:56+03:00

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Транспортно-пересадочный узел в Кудрово подключат к Мурманскому шоссе. О строительстве развязки договорились на Петербургском международном экономическом форуме Ленобласть и ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (торговые центры МЕГА) и подписали соответствующее соглашение.

– Мы имеем с компанией соглашение не только по строительству развязки, «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» – наш серьезный экономический и социальный партнер, которому принадлежит Мега Икеа. Главное задача для бизнеса – создать условия для маленьких и больших покупателей. Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ингка Сентерс Рус Менеджмент» также передаст на баланс ГКУ «Ленавтодор» уже существующую развязку, которая обеспечивает проезд к МЕГА «Дыбенко». А проект строительства развязки в Кудрово по планам будет готов к средине 2020 года. В развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района инвестор вложит 700 миллионов рублей.

В то же время Ленобласть будет готовить кадры для автопрома. Регион заключил соглашение об этом с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» и Союзом «Автопром Северо-Запад». В рамках сотрудничества планируется запуск непрерывных программ повышения квалификации и профориентации школьников. Это поможет обеспечить предприятия Ленобласти высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами. А также посодействует в локализации и запуске новых проектов в регионе и повысит конкурентоспособность предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU