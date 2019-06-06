Роспотребнадзор попросил петербуржцев не купаться в фонтанах

СЕГОДНЯ 21:00 2019-06-06T21:00:06+03:00

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Накрывшая Санкт-Петербург жара сводит с ума многих горожан. Столбики термометров днем показывают выше 30 градусов - спасение от зноя у всех свое. И если одни выбирают цивилизованные способы - пьют много воды, носят летние головные уборы и стараются меньше находиться на солнце, то для других все способы хороши. В том числе и фонтаны. Несмотря на то, что до дня ВДВ еще два месяца, купаются в них каждый день. В связи с этим сотрудники регионального Роспотребнадзор и Водоканала настоятельно попросили петербуржцев даже в жару помнить, что они - в культурной столице! Но это, конечно, не самый главный аргумент.

- Такое, так сказать, развлечение может обернуться травмами для людей, - подчеркивают в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». - Ну, еще поломками насосов. Неполадки, которые возникают из-за купающихся людей в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации.

Специалисты же Роспотребнадзора призывают не нырять в фонтаны по соображениям гигиены. Ведь воду оттуда пьют птицы, бездомные собаки, туда попадает пыль и дождевая вода.

ИСТОЧНИК KP.RU