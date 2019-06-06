Из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге расплавились трамвайные рельсы

СЕГОДНЯ 21:18 2019-06-06T21:18:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальные итоги аномальной жары в Санкт-Петербурге: десятки людей получили солнечные удары, а на проспекте Васильевского острова днем 6 июня 2019 года случился транспортный коллапс. Как сообщили очевидцы, все трамваи на В.О. встали из-за того, что на участке расплавились рельсы.

В причине ЧП еще предстоит разобраться, ведь на видео, которое петербуржец Александр П. опубликовал в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербурга, самые внимательные заметили, что дорожная ситуация неоднозначная.

Без названия.

- Насколько я понимаю, это не рельс выперло, а металлический уголок - детище ремонтов 2000-х годов, когда не покупали рельсы с желобом, а делали его, прикручивая уголки к тягам, - поделился своими наблюдениями комментатор.

- Видимо, зимой монтировали вплотную, тепловой зазор не выставили, - заключил другой пользователь Вконтакте Дима Д.

ИСТОЧНИК KP.RU