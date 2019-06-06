Ольга Голодец открыла выставку «Неотчуждаемое» на ПМЭФ-2019

6 Июнь 22:49 2019-06-06T22:49:50+03:00

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Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры и спорта, открыла экспозицию на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.

– Они родились еще в том обществе, которому важно, сколько у тебя рук и ног, умеешь ли ты считать в столбик. Наши авторы в определенной степени – люди из будущего, которых мы пока плохо понимаем. Искусство, которое они создают, – это их язык общения с нами, попытка вырваться из социальной изоляции, – гласит описание выставки.

Девять из представленных картин – работы участников арт-студии партнерства благотворительных организаций «Перспективы». За 17 лет в ее коллекции собралось более трех тысяч полотен. Многие художники студии живут в психоневрологическом интернате №3. Что нисколько не умаляет их таланта. Произведения выставляются не только в России, но и за рубежом. Например, работы Ильгара Наджафова, который любит смешанные техники и даже рисует нефтью, демонстрировали в Эрмитаже, музее Стрит Арта, музее Ахматовой и даже в Германии.

– Эта выставка – пример того, что все люди могут творить, и мы можем сделать искусство максимально приближенным к тем людям, которых мы называем людьми с ограниченными возможностями. Часто оказывается, что их возможности превосходят по креативности возможности других людей, – подчеркнула Голодец во время открытия на площадке лаборатории «Инносоциум», которая является социальной платформой фонда Росконгресс.

Кроме того, в рамках выставки собирают пожертвования на создание художественных студий для людей с особенностями развития.

ИСТОЧНИК KP.RU