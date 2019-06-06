Вероника Скворцова рассказала о программе всеобщего лекарственного обеспечения
Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с руководством фармацевтических и медицинских компаний на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня. Сессию такого рода фонд Росконгресс организовал впервые.
Одной из ключевых тем заседания стала программа всеобщего лекарственного обеспечения, в рамках которой при оказании медицинской помощи в условиях стационара, дневного стационара и скорой помощи граждане России могут бесплатно получить лекарства из Перечня жизненно необходимых.
По словам Скворцовой, программа лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне будет реализована обязательно. Постепенно к ней планируется подключать определенные группы населения и болезни. Первыми будут сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
Зашла речь и об интеллектуальной собственности. Минздрав выступил за укрепление патентной защиты, в которой нуждаются российские разработчики, которые занимаются разработкой инновационных препаратов и медицинской техники.
Кроме того, Скворцова отметила, что министерство готово способствовать мультицентровым и клиническим испытаниям в российских лечебно-профилактических учреждениях и институтах, а также государственно-частному партнерству в области медицинских разработок и производства.
ИСТОЧНИК KP.RU