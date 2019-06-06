Вероника Скворцова рассказала о программе всеобщего лекарственного обеспечения

6 Июнь 23:36 2019-06-06T23:36:50+03:00

Скворцова на ПМЭФ отметила, что министерство готово способствовать мультицентровым и клиническим испытаниям в российских лечебно-профилактических учреждениях и институтах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первыми в нее войдут препараты при сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с руководством фармацевтических и медицинских компаний на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня. Сессию такого рода фонд Росконгресс организовал впервые.

Одной из ключевых тем заседания стала программа всеобщего лекарственного обеспечения, в рамках которой при оказании медицинской помощи в условиях стационара, дневного стационара и скорой помощи граждане России могут бесплатно получить лекарства из Перечня жизненно необходимых.

По словам Скворцовой, программа лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне будет реализована обязательно. Постепенно к ней планируется подключать определенные группы населения и болезни. Первыми будут сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Зашла речь и об интеллектуальной собственности. Минздрав выступил за укрепление патентной защиты, в которой нуждаются российские разработчики, которые занимаются разработкой инновационных препаратов и медицинской техники.

Кроме того, Скворцова отметила, что министерство готово способствовать мультицентровым и клиническим испытаниям в российских лечебно-профилактических учреждениях и институтах, а также государственно-частному партнерству в области медицинских разработок и производства.

ИСТОЧНИК KP.RU