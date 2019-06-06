Итоги всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» подвели на ПМЭФ-2019

6 Июнь 23:52 2019-06-06T23:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Социальная платформа Фонда Росконгресс подвела итоги первого Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума-2019 в четверг, 6 июня.

Цель конкурса, стартовавшего в сентябре 2018 года, - привлечь внимание молодежи к актуальным социально значимым проблемам и поиску идей для их решения, а также поощрить талантливых студентов.

- Идея проекта притягивает неравнодушных людей к важным социальным задачам, поэтому он очень правильный, нужный и перспективный. Я хочу поблагодарить его организаторов и от души поздравляю всех, кто добился результатов!» - отметил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Проекты-победители представили на стенде Лаборатории «Инносоциум». В номинации «Активное долголетие» победил проект Ольги Молоствовой «Образовательный курс ландшафтного дизайна „Возле дома“», призванный популяризовать дополнительное образование и помочь и пожилым людям в социализации.

Ирина Святскова стала лучшей номинации «Инклюзивное общество». Ее проект «Аудиоспектакли по чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей» сохраняет самобытность, языки и традиции народов России.

«За гранью суровости» - так называется проект Светлана Панюкова, который стал победителем в номинации «Развитие территорий». Цель работы - развитие массового спорта, активного туризма, досуга, содействие сохранению архитектурных и культурных ценностей.

- Мы очень рады первым результатам и тому, что конкурс вызвал широкий отклик у молодежи. Формирование и укоренение правильных ценностей, готовности проявить гражданскую позицию - хороший фундамент для развития социально ответственного общества. И успех конкурса дает нам силы и вдохновение продолжать свое дело и ставить новые амбициозные цели, - сказала заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

В жюри конкурса, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки, вошли деятели культуры, ректоры и руководители подразделений ведущих российских вузов, представители власти и бизнеса, а также креативных агентств.

СПРАВКА

Социальная платформа «Инносоциум» - стратегическая инициатива Фонда Росконгресс, направленная на развитие диалога между участниками социальной экосистемы: бизнесом, властью и гражданским обществом.

ИСТОЧНИК KP.RU