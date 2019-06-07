Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 7 июня: до +31 и кратковременные дожди

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-07T07:47:49+03:00

В пятницу из окна петербуржцы будут видеть безоблачное небо. И лишь вечером возможен кратковременный дождь. Фото: Петр КИБЕР

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Всего несколько дней аномальной жары, а по заверениям синоптиков, среднесуточная температура сейчас превышает норму на 7-8 градусов, и петербуржцы, так ждавшие лета уже начинают тосковать о зимней прохладе. Но расслабляться пока рано, ведь очень тепло в городе будет как минимум до понедельника.

- 7 июня в Санкт-Петербурге могут пройти кратковременные дожди. Осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит от +29 до +31 градуса. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Учитывая прогноз синоптиков, вечером может быть не только жарко, но еще и очень душно от жары и влажности.

Что касается выходных, то суббота будет такой же сухой и жаркой, как и вся неделя, а вот в воскресенье при температуре 25-26 градусов ожидаются ливни и первая летняя гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU