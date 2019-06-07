2019-06-07T08:09:21+03:00
Происшествия

Сводка ДТП за четверг: На улице Глинки трактор переехал «Шкоду» , а на Крестовском острове подросток на велосипеде сбил 3-летнего мальчика

6 июня сотрудникам ГИБДД пришлось принять несколько необычных вызовов
Петр КИБЕР
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На улице Глинки трактор взобрался на "Шкоду". Фото: vk.com/spb_todayНа улице Глинки трактор взобрался на "Шкоду". Фото: vk.com/spb_today
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Лето накладывает свой отпечаток на статистику ГИБДД. Кроме множества аварий с участие мотоциклистов, в сводку ДТП попадают и другие двухколесные петербуржцы. Так, вечером 6 июня на Крестовском острове 15-летний подросток на велосипеде сбил 3-летнего ребенка.

- Около 17:00 у дома номер 25 по Северной дороге велосипедист 2004 года рождения совершил наезд на 3-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на велодорожку, - сообщает отдел пропаганды УГИБД По Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия срочно прибыли медики, но, по счастью, серьезных травм у малыша не оказалось. Кто прав, а кто виноват, выясняют сотрудники полиции.

Второй необычный случай произошел на улице Глинки. Трактор, который вез на прицепе бочку с водой, не успел затормозить и практически переехал стоявшую перед ним «Шкоду». Передние колеса трактора оказались на крыше легковушки. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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