В Красногвардейском районе Петербурга у детского сада гулял полуголый мулат

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-07T09:00:31+03:00

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Необычное для случайных прохожих, но привычное для местных жителей зрелище могли наблюдать петербуржцы, оказавшиеся во дворе одного из домов на проспекте Маршала Блюхера. Там, возле детского сада гулял мужчина, из одежды на котором была лишь кепка и «костюм» из канцелярских скрепок.

- Он живет рядом, регулярно появляется на этой площадке, играет с детьми. У него проблемы с психикой, стоит на учете. В развитии сам как ребенок. Отец у него был вроде как африканец, поэтому он так странно и одевается, - пишут в соцсетях местные жители.

Впрочем, некоторые подозревают мужчину в совсем недетском интересе к малышам. Поэтому, а также потому, что ходить голышом у детского сада не очень прилично, петербуржцы и вызвали полицию. Стражи порядка сначала отвезли «аборигена» в отделение, а потом передали медикам.

Теперь полуобнаженному мулату предстоит общение с психиатрами.

ИСТОЧНИК KP.RU