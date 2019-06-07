2019-06-07T09:33:55+03:00
Происшествия

Под Приозерском молодой мотоциклист влетел в дерево и погиб

Молодая девушка, ехавшая пассажиркой, получила серьезные травмы
Петр КИБЕР
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Под Приозерском байкер на Яве врезался в дерево и погиб. Его спутница в больнице.Под Приозерском байкер на Яве врезался в дерево и погиб. Его спутница в больнице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мотосезон начался совсем недавно, но ДТП, в которых погибли и пострадали байкеры, уже полно. Каждый день ГИБДД фиксирует аварии с участием мотоциклистов. Так, под Приозерском, поездка молодого мужчины и его спутницы закончилась трагически.

- Около 21:40 в поселке Починок Приозерского района Ленинградской области мужчина 1993 года рождения, управляя мотоциклом «Ява», не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

К сожаление, для 26-летнего мотоциклиста авария закончилась смертью. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть молодого мужчины. Больше повезло его спутнице. 25-летняя девушка получила серьезные травмы, но осталась жива. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. В причинах ДТП разбираются сотрудники дорожной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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