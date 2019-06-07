Метрополитен реконструирует депо «Дачное» за 4,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-07T10:30:01+03:00

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Пока петербуржцы ждут сдачи станций Фрунзенского радиуса, которые и власти города и «Метрострой» обещали открыть к 1 сентября 2019 года, сам метрополитен взялся за реконструкцию депо «Дачное».

- Выполнение работ по реконструкции производственной базы электродепо «Дачное» Петербургского метрополитена, - говорится в заявке, размещенной на портале Госзакупок.

Согласно техническому заданию, в депо должны построить новый электромашинный цех, отремонтировать второй производственный корпус и провести переустройство сетей в основном корпусе.

Все это надо для того, чтобы увеличить число ремонтируемых и обслуживаемых составов, а также освоить подъемную технологию ремонта вагонов нового типа.

По контракту все работы должны быть завершены до 24 июля 2022 года. Максимальная цена, которую подземка готова заплатить за указанные работы - 4,4 миллиарда рублей. Но в ходе торгов сумма может уменьшится.

Напомним, что петербургский метрополитен давно жаловался на нехватку депо. Они должны быть на каждой линии, а пока это не так. Ввод депо «Южное» на Фрунзенском радиусе и реконструкция «Дачного» позволят облегчить ситуацию с обслуживанием составов.

ИСТОЧНИК KP.RU