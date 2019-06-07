На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве развязки для соединения ЗСД с Витебским проспектом

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-07T11:02:30+03:00

На ПМЭФ подписали соглашение о начале работ по подключению Витебского проспекта к ЗСД. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это обеспечит прямую связь скоростной трассы с Московским и Фрунзенским районами Санкт-Петербурга

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Петербургский международный экономический форум часто приносит результаты, которые напрямую влияют на развитие города, даже если сразу это и не заметно. Так на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение а начале работ по созданию развязки Западного скоростного диаметра и Витебского проспекта.

- Развязка даст прямую связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами города, а после строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) – свяжет ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Петербурга, -сообщает пресс-служба Смольного.

Другими словами, перспективная развязка станет частью Восточного скоростного диаметра, который пройдет от ЗСД через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц до КАДа.

Трехсторонне соглашение является частью государственно-частного партнерства по проекту «Западный скоростной диаметр».

ИСТОЧНИК KP.RU