На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве развязки для соединения ЗСД с Витебским проспектом
Петербургский международный экономический форум часто приносит результаты, которые напрямую влияют на развитие города, даже если сразу это и не заметно. Так на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение а начале работ по созданию развязки Западного скоростного диаметра и Витебского проспекта.
- Развязка даст прямую связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами города, а после строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) – свяжет ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Петербурга, -сообщает пресс-служба Смольного.
Другими словами, перспективная развязка станет частью Восточного скоростного диаметра, который пройдет от ЗСД через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц до КАДа.
Трехсторонне соглашение является частью государственно-частного партнерства по проекту «Западный скоростной диаметр».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»