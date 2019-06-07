2019-06-07T11:27:31+03:00
Происшествия

В Агалатово грабители-неудачники пытались выдернуть банкомат тросом

Злоумышленников, которые хотели утащить автомат с наличностью машиной, ищет полиция
Петр КИБЕР
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В Ленобласти пытались украть банкомат, дернув его автомобильным тросом.В Ленобласти пытались украть банкомат, дернув его автомобильным тросом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ограбление века, ну или как минимум месяца, пытались провернуть несколько злоумышленников из Ленинградской области. В ночь на пятницу они попытались с помощью троса и машины украсть банкомат, но потерпели неудачу.

- 7 июня 2019 года полицию Всеволожского района поступило заявление о том, что около 03.15 неизвестные злоумышленники зашли в отделение одного из банков в деревне Агалатово и совершили попытку кражи банкомата путем попытки его вырывания, используя автомобиль с тросом и арматурой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сами работники банка рассказали, что машина без номеров стояла напротив отделения, но на нее никто не обратил внимания. Лишь позднее стало понятно, что авто было частью коварного плана похитителей. Впрочем, украсть автомат с наличностью у нарушителей порядка не получилось. Бросив все как есть они скрылись в ночи. Теперь злодеев ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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