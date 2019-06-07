2019-06-07T11:50:12+03:00
Общество

Из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 8 на 9 июня изменится график разведения мостов

Вторую разводку Дворцового, а также Благовещенского мостов продлят на 15 минут
Петр КИБЕР
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Из-за репетиции "Алых парусов" в ночь на 9 июня изменится график разведения мостов.Из-за репетиции "Алых парусов" в ночь на 9 июня изменится график разведения мостов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет только 23 июня, однако подготовка к нему идет полным ходом. Уже несколько дней в акватории Невы стоит парусник «Россия», который заменил шведский бриг «Тре крунур» и впервые примет участие в мероприятии. А для тренировочного прохода судна в ночь с 8 на 9 июня изменят график разводки мостов.

- В связи с проведением репетиции праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 8 на 9 июня будет продлена вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов на 15 минут, -сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Таким образом Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, а Благовещенский – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15.

Автомобилистов, а также всех петербуржцев и гостей города просят учитывать это обстоятельство и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Впрочем, 15-минутная задержка - не такая большая плата за красивейшее зрелище. В отличие от «Алых парусов», когда набережные Невы будут полны народа, в ночь на воскресенье посмотреть на проход парусника по Неве можно будет в спокойной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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