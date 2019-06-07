2019-06-07T13:02:02+03:00
Авто

На Вантовом мосту на полгода ограничили движение грузовиков и снизили разрешенную скорость

Причиной стало плохое состояние деформационного шва и его будущий ремонт
Петр КИБЕР
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Движение для грузовиков по Вантовому мосту ограничат на полгода.Движение для грузовиков по Вантовому мосту ограничат на полгода.Фото: Тимур ХАНОВ
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В ближайшие полгода петербургских автомобилистов ждут пробки. Из-за критического состояния деформационного шва на внутреннем кольце КАД на Вантовом мосту вводится ограничение движения. Новая норма уже начала действовать.

- Для снижения динамических нагрузок на повреждённые конструкции деформационного шва на опоре №13 введено ограничение движения для грузовых транспортных средств по первой и второй полосам, а также ограничение скоростного режима до 70 км/ч по всем четырём полосам, - сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Другими словами, грузовики на Вантовом мосту смогут проехать лишь по третьей и четвертой полосам. А неизбежные перестроения наверняка создадут трудности для других автомобилистов. Тем более, что этот участок КАД славится своей загруженностью.

Ограничения снимут лишь после полного ремонта деформационного шва, который намечен на сентябрь-ноябрь 2019 года. В УПРДОРе призывают водителей быть внимательнее и учитывать изменения при выборе маршрута поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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