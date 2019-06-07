Гендиректор «Зенита» высказался за продажу пива на стадионах
Споры вокруг запрета на продажу пива на футбольных стадионах, который был введен несколько лет назад, все не утихают. То, что пенный напиток можно продавать болельщикам, показал прошедший в 2018 году чемпионат мира. На время мундиаля, по правилам ФИФА, пивом торговали. За возвращение пива на стадионы высказался и гендиректор «Зенита».
- Если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным, - приводит слова Александра Медведева ТАСС.
Свое заявление руководитель сине-бело-голубых сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в котором «Зенит» традиционно принимает участие.
Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году исходя из соображений безопасности. В то время футбольные фанаты неоднократно устраивали массовые беспорядки. Однако опыт ЧМ-2018 показал, что сейчас пиво продавать можно. В начале 2019 года эту идею поддержали в Российском футбольном союзе.
ИСТОЧНИК KP.RU