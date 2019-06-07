2019-06-07T13:22:37+03:00
Спорт

Гендиректор «Зенита» высказался за продажу пива на стадионах

По мнению Александра Медведева, это сделает просмотр матча более приятным
Петр КИБЕР
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Руководство "Зенита" поддержало идею продажи пива на стадионах.Руководство "Зенита" поддержало идею продажи пива на стадионах.Фото: Александр ГЛУЗ
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Споры вокруг запрета на продажу пива на футбольных стадионах, который был введен несколько лет назад, все не утихают. То, что пенный напиток можно продавать болельщикам, показал прошедший в 2018 году чемпионат мира. На время мундиаля, по правилам ФИФА, пивом торговали. За возвращение пива на стадионы высказался и гендиректор «Зенита».

- Если пиво с хорошей едой будет на стадионах, это сделает просмотр матча еще более приятным, - приводит слова Александра Медведева ТАСС.

Свое заявление руководитель сине-бело-голубых сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, в котором «Зенит» традиционно принимает участие.

Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах был введен в 2005 году исходя из соображений безопасности. В то время футбольные фанаты неоднократно устраивали массовые беспорядки. Однако опыт ЧМ-2018 показал, что сейчас пиво продавать можно. В начале 2019 года эту идею поддержали в Российском футбольном союзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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