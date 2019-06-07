2019-06-07T14:47:32+03:00
Происшествия

На трассе А-120 после лобового ДТП сгорела «Газель»

В столкнувшейся с ней «Тойоте» ехала семья с маленькими детьми [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На трассе А-120 столкнулись "Газель" и "Тойота". Фото: vk.com/spb_todayНа трассе А-120 столкнулись "Газель" и "Тойота". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло днем 7 июня на трасса А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо». Около 13:30 в районе поселков Ульяновка и Гладкое лоб в лоб столкнулись «Тойота Камри» и «Газель». От удара последняя перевернулась, вылетела в кювет и загорелась.

- На трассе А-120 столкнулись «Камри» и «Газель». «Газель» сильно разбита, «в мясо», - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После удара «Газель» улетела в кювет и загорелась. Проезжавшие мимо водители успели вытащить из машины водителя и пассажира. Один из них оказался без сознания

Под Петербургом после лобового столкновения с "Тойотой" сгорела "Газель".Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По словам свидетелей аварии, водитель «Тойоты» вышел на обгон, но не успел вернуться в полосу и столкнулся со встречным микроавтобусом. По некоторым сведениям за рулем легковушки была женщина, которая везла в машине двух маленьких детей. По счастью, все остались живы.

Учитывая, что аварийные машины перекрыли часть трассы, на «бетонке» стала собираться пробка. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ЗДС ввели «дачные скидки» для владельцев транспондеров
Ленинградская область договорилась о достройке проблемного жилья и привлекла инвестиции в сферу ЖКХ
На Юго-Западе Петербурга выпал град с куриное яйцо
Дирижер Валерий Гергиев стал послом Евро-2020 от Санкт-Петербурга
В Петербурге построят большой яхт-клуб и культурно-исторический центр «Парусник «Полтава»
Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России с наилучшим инвестиционным климатом
Министр науки: Пулковскую обсерваторию нужно встроить в общемировую исследовательскую повестку
Гендиректор «Зенита» высказался за продажу пива на стадионах
На Вантовом мосту на полгода ограничили движение грузовиков и снизили разрешенную скорость
Петербург передал полигон «Красный бор» в ведение Минприроды
Из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 8 на 9 июня изменится график разведения мостов
В Агалатово грабители-неудачники пытались выдернуть банкомат тросом
На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве развязки для соединения ЗСД с Витебским проспектом