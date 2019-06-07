На трассе А-120 после лобового ДТП сгорела «Газель»
Серьезное ДТП произошло днем 7 июня на трасса А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо». Около 13:30 в районе поселков Ульяновка и Гладкое лоб в лоб столкнулись «Тойота Камри» и «Газель». От удара последняя перевернулась, вылетела в кювет и загорелась.
- На трассе А-120 столкнулись «Камри» и «Газель». «Газель» сильно разбита, «в мясо», - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
После удара «Газель» улетела в кювет и загорелась. Проезжавшие мимо водители успели вытащить из машины водителя и пассажира. Один из них оказался без сознания
Под Петербургом после лобового столкновения с "Тойотой" сгорела "Газель".Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
По словам свидетелей аварии, водитель «Тойоты» вышел на обгон, но не успел вернуться в полосу и столкнулся со встречным микроавтобусом. По некоторым сведениям за рулем легковушки была женщина, которая везла в машине двух маленьких детей. По счастью, все остались живы.
Учитывая, что аварийные машины перекрыли часть трассы, на «бетонке» стала собираться пробка. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU