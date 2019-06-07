Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России с наилучшим инвестиционным климатом

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-07T15:10:30+03:00

Также 47 регион оказался в десятке лидеров роста по итогам прошлого года

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Ленинградская область - один из основных участников Петербургского международного экономического форума. Мероприятие в очередной раз показало высокую инвестиционную привлекательность 47 региона. Это подтверждается и десятками контрактов, подписанных на ПМЭФ-2019 и очередным рейтингом инвестиционной привлекательности, в ТОП-10 которого Ленобласть уверенно вошла.

- У нас всегда были и есть сильные стороны при составлении национального рейтинга — это статистика. Ленинградская область всегда была в лидерах по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, и количеству предприятий, по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса, - заявил в кулуарах форума губернатор региона Александр Дрозденко.

Конечно, были и трудности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, подведением инженерных коммуникаций и прочее, но руководство Ленобласти планомерно решало эти проблемы, что дало свои плоды.

- Мы были в двадцатке, в прошлом году заняли 12-е место и в этом году впервые вошли в десятку лучших. Теперь будем стремиться попасть в тройку лидеров рейтинга, - решительно настроен глава 47 региона.

ИСТОЧНИК KP.RU