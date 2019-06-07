В Петербурге построят большой яхт-клуб и культурно-исторический центр «Парусник «Полтава»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-07T15:37:07+03:00

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В Северной столице возрождают морские традиции, всерьез взявшись за развитие парусного спорта. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством города, ПАО «Газпром» и СПб РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Со стороны властей документ подписал врио губернатора Александр Беглов.

Итак, главные задачи: пропаганда здорового образа жизни, повышение престижа спорта в целом и водных видов в частности. В Петербурге будут готовить спортсменов федерального и мирового уровня, которые в будущем смогут представить свою страну на крупных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. Для реализации таких масштабных планов необходима соответствующая инфраструктура. И проекты уже есть.

Участники соглашения сообщили, что в городе построят большой яхт-клуб в порту «Геркулес», а еще в планах доделать Культурно-исторический центр «Парусник «Полтава».

ИСТОЧНИК KP.RU