На ЗДС ввели «дачные скидки» для владельцев транспондеров

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-07T17:17:33+03:00

С 7 июня по пятницам и воскресеньям на ЗСД начинает работать скидочный "дачный" тариф. Фото: Артем КИЛЬКИН

Льгота в 50 процентов будет действовать только по пятницам в сторону трассы «Скандинавия» и в воскресенье в обратном направлении

Изменить размер текста: A A

Уже с нынешней пятницы, 7 июня, петербургские автомобилисты смогут проехать по Западному скоростному диаметру с 50-процентной скидкой. Но не все, а только владельцы легковых автомобилей, едущих по ЗСД в сторону трассы «Скандинавия». И только с транспондерами.

- Специальный тариф действует по пятницам (с 6:00 до 23:59) при въезде с любой развязки ЗСД исключая КАД (Юг) и заканчивается в Белоострове, а также по воскресеньям в обратном направлении, -сообщает пресс-служба оператора трассы «Магистраль Северной столицы».

Тариф, уже прозванный «дачным» составляет 50 процентов от действующего в настоящее время «Базового тарифа «Транспондер». В дирекции ЗСД отмечают, что скидки сделаны с учетом ремонта северной части КАД и возросшей нагрузкой на кольцевую дорогу. Снижение цен должно привлечь водителей на ЗСД и разгрузить трассы города.

Действовать скидки будут с 7 июня и по 29 сентября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU