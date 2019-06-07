На ЗДС ввели «дачные скидки» для владельцев транспондеров
Уже с нынешней пятницы, 7 июня, петербургские автомобилисты смогут проехать по Западному скоростному диаметру с 50-процентной скидкой. Но не все, а только владельцы легковых автомобилей, едущих по ЗСД в сторону трассы «Скандинавия». И только с транспондерами.
- Специальный тариф действует по пятницам (с 6:00 до 23:59) при въезде с любой развязки ЗСД исключая КАД (Юг) и заканчивается в Белоострове, а также по воскресеньям в обратном направлении, -сообщает пресс-служба оператора трассы «Магистраль Северной столицы».
Тариф, уже прозванный «дачным» составляет 50 процентов от действующего в настоящее время «Базового тарифа «Транспондер». В дирекции ЗСД отмечают, что скидки сделаны с учетом ремонта северной части КАД и возросшей нагрузкой на кольцевую дорогу. Снижение цен должно привлечь водителей на ЗСД и разгрузить трассы города.
Действовать скидки будут с 7 июня и по 29 сентября включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU