«Росконгресс» подписал соглашения с университетами Сеченова и Пирогова

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-07T18:07:07+03:00

Здоровье общества стало одной из главных тем ПМЭФ-2019

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Фонд «Росконгресс» – организатор Петербургского международного экономического форума – продолжает заключать соглашения с участниками. Сегодня, 7 июня, подписями скрепили благие намерения в области здравоохранения и медицины.

Соглашения заключили сразу с двумя крупнейшими медицинскими вузами России, работающими в двух столицах, – Первым Московским государственным университетом имени Сеченова и Российским национальным исследовательским университетом имени Пирогова. Представителями сторон выступили председатель правления и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, а также ректоры вузов Петр Глыбочко и Сергеи Лукьянов.

Медицина стала одной из главных, сквозных, тем форума: здоровью посвятили отдельную программу, впервые открыли отдельное пространство «Здоровое общество».

Новая площадка стала местом обсуждения вопросов по повышению качества жизни. На ключевых сессиях программы «Здоровое общество» обсуждали увеличение продолжительности жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и снижение смертности от них, иммунизацию и вакцинацию, демографию и повышение рождаемости, антивозрастную медицину.

Дискуссии посвятили и еще посвятят инновациям в фармацевтике и даже победе над раком. Не дали организаторы забыть и о генетике и правильном питании. Вклад в здоровье и долголетие населения на форуме рассматривают как самую удачную и ценную инвестицию в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU