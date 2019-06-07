2019-06-07T18:20:34+03:00
Экономика

«Росконгресс» заключил соглашения с торгово-промышленными палатами Финляндии и Кот-д'Ивуара

В пул «иностранных» соглашений вошли соглашения с Беларусью, Казахстаном, Гватемалой и Португалией
Анна ПОСЛЯНОВА
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Во второй день форума, 7 июня, «Росконгресс» пожал руки представителям Финляндии и Кот-д'Ивуара.Во второй день форума, 7 июня, «Росконгресс» пожал руки представителям Финляндии и Кот-д'Ивуара.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Добрые отношения фонда «Росконгресс», организатора Петербургского международного экономического форума-2019, и иностранными партнерами скрепили соглашения. Во второй день форума, 7 июня, «Росконгресс» пожал руки представителям Финляндии и Кот-д'Ивуара.

Соглашения о сотрудничестве подписали с Финско-Российской торговой палатой, ее представил директор-распорядитель Яана Реколайнен, и с Торгово-промышленной палатой Республики Кот-д'Ивуар в лице ее президента Фамана Туре. «Росконгресс» представил председатель правления, директор Александр Стуглев.

В пул «иностранных» соглашений организаторов фонда также вошли соглашения с акционерным обществом «Национальная компания Kazakh Invest», Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Палатой по развитию торговли между Россией и Гватемалой, Советом предпринимателей Россия – Португалия, Деловым советом Россия – АСЕАН и Ежегодным инвестиционным форумом в ОАЭ.

Все соглашения направлены на то, чтобы коммуникация между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и иностранных государств стала эффективнее. Стороны будут использовать для этого существующие площадки и создавать новые. Причем предполагается поддерживать не только инвестиционно-финансовую и экспортно-импортную деятельность, но и туристические и культурные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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