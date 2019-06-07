Петербургские водители будут ездить по ЗСД с 50% скидкой

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-07T18:14:42+03:00

Хоть и два дня в неделю, а все равно экономия! Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

С 7 июня стоимость проезда по Западному скоростному диаметру уменьшится вдвое. Но не для всех, а только для обладателей транспондеров. Такое решение приняла компания «Магистраль северной столицы», которая отвечает за обслуживание и эксплуатацию ЗСД.

- Специальный тариф будет действовать с сегодняшнего дня по 29 сентября 2019 года, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании. – Отметим сразу: он рассчитан только на транспортные средства первого класса (мотоциклы и легковые автомобили высотой не более 1,3 метра) и только на тех водителей, которые расплачиваются при помощи транспондера.

Воспользоваться скидкой можно будет по пятницам (при поезде в сторону транспортной развязки с Зеленогорским шоссе и трассой «Скандинавия) и воскресеньям (если ехать обратно). Сделано это специально для того, чтобы жители и гости Петербурга не маялись в пробках, выезжая на выходные за город и возвращаясь обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU