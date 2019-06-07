2019-06-07T18:51:01+03:00
Общество

В Петербурге 7 июня выдался самым жарким днем за последние 30 лет

Днем 7 июня 2019 года воздух прогрелся до + 30,8 градуса - это рекорд!
Сергей ВОЛЧКОВ
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Выходные лучше провести на пляже. Только не забудьте взять с собой кепку и крем от солнца.Выходные лучше провести на пляже. Только не забудьте взять с собой кепку и крем от солнца.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лето еще толком не началось, а в Петербурге уже установился новый температурный рекорд. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 7 июня 2019 года, воздух в городе прогрелся до плюс 30,8 градуса.

- Другими словами, сегодня мы пережили самый жаркий день за последний 31 год, - рассказали «Комсомолке» в управлении. – Предыдущий рекорд был установлен в 1988 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки плюс 29,8 градуса.

Впечатлены? Но и это еще не все. Жаркая погода сохранится в Петербурге и Ленобласти все выходные. Местами синоптики обещают дождь и умеренный ветер, но на общей картине это вряд ли скажется. Только к понедельнику температура начнет понемногу спадать, а в нормальные рамки вернется лишь к середине следующей недели. Синоптики не исключают новых рекордов – возможно, с ними жителям и гостям столицы придется столкнуться уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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