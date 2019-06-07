Вячеслав Макаров подвел итоги второго дня ПМЭФ-2019: «Петербург вновь стал окном в глобальную экономику»

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-07T20:31:13+03:00

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В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 7 июня 2019 года состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, на котором выступили: . президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. На пленарном заседании присутствовал и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который отметил, что Петербург вновь стал окном в глобальную экономику, всеобъемлющей экономической площадкой и столицей деловой повестки всего мира.

- Уникальная атмосфера Форума держится на особой концентрации идей, мнений, договоренностей и, главное, – рождающихся здесь путей решения ключевых проблем на десятилетия вперед, - подчеркнул Макарова. - Ключевым событием Форума, безусловно, стало выступление на пленарном заседании Президента России Владимира Путина. Глава государства представил стране и мировому сообществу стратегию прорыва, которая обеспечит лидерство России в динамически меняющемся мире. В ее основе – форсированное технологическое развитие и создание благоприятной среды для ведения бизнеса. Результатом такой политики должно стать вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира и достижение среднеевропейского уровня по качеству жизни и благополучию людей.

Наш город – это крупнейший не только научно-промышленный, но и финансово-экономический центр. Уже не первый год он занимает ведущие места в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Такие позиции удается сохранять благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти. Нормативная база Северной столицы обеспечивает стабильно высокий приток инвестиций, служащих не только нашему городу, но и всей России. Подтверждением этому стал и ПМЭФ – 2019. Только за первый день Форума Санкт-Петербург подписал 10 соглашений на 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU