Руку Ольги Бузовой поцеловал Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цунга в Mortal Kombat

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-07T19:29:29+03:00

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Пока Стивен Сигал гуляет на полях Петербургского международного экономического форума, Ольга Бузова общается с другим не менее знаменитым актером Кэри-Хироюки Тагавой, который сыграл Шан Цунга в фильме Mortal Kombat. Зарубежный актер встретился с певицей на премии Муз-ТВ и поцеловал петербургской телеведущей руку.

- Королевское появление Ольги Бузовой и Кэри-Хироюки Тагавы, - подписали снимок на Муз-ТВ.

muztv Королевское появление Ольги Бузовой и Кэри-Хироюки Тагавы

К слову, на премию Ольга Бузова приехала очень эффектно - на верблюдах и в окружении 10 мужчин.

- «Собаки лают - караван идёт» - это всё, что я хочу сказать сегодня, - рассказала в соцсетях сама Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU