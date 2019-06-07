Во время стройки на Парнасе в Петербурге рухнул экскаватор

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-07T20:41:49+03:00

О пострадавших пока не сообщается

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В Санкт-Петербурге во время стройки на Парнасе произошло ЧП. По неизвестным пока причинам рухнула спецтехника.

- Уронили экскаватор, - сообщают очевидцы.

О пострадавших пока неизвестно. Очевидцы предположили, что ЧП произошло из-за нарушений требований безопасности при проведении строительных работ.

К экскаватору уже подогнали другую спецтехнику, которая должна поднять упавшую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU