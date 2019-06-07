Во время стройки на Парнасе в Петербурге рухнул экскаватор
О пострадавших пока не сообщается
ЧП произошло на Парнасе Фото: vk.com/spb_today
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В Санкт-Петербурге во время стройки на Парнасе произошло ЧП. По неизвестным пока причинам рухнула спецтехника.
- Уронили экскаватор, - сообщают очевидцы.
О пострадавших пока неизвестно. Очевидцы предположили, что ЧП произошло из-за нарушений требований безопасности при проведении строительных работ.
К экскаватору уже подогнали другую спецтехнику, которая должна поднять упавшую машину.
ИСТОЧНИК KP.RU