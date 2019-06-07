Прогноз погоды на выходные, 8 и 9 июня: петербуржцев ждет жара, дожди и грозы

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-07T21:19:28+03:00

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Жителей Санкт-Петербурга ждут жаркие, но дождливые выходные. В предстоящий уик-энд в городе ожидается гроза и слабый ветер.

В субботу, 8 июня, прогноз погоды обещает нам до 29 градусов тепла днем. Утром будет чуть прохладнее - до 23 градусов, вечером - до 27 градусов. В этот день ожидается небольшой дождь и гроза.

Почти такой же прогноз погоды в Санкт-Петербурге и в воскресенье, 9 июня. В этот день днем будет до 26 градусов тепла. Днем и вечером - дождь и гроза.

Ветер в выходные ожидается слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU