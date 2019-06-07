Прогноз погоды на выходные, 8 и 9 июня: петербуржцев ждет жара, дожди и грозы
Столбик термометра будет показывать до 29 градусов тепла
Петербуржцев ждет грозаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:
Жителей Санкт-Петербурга ждут жаркие, но дождливые выходные. В предстоящий уик-энд в городе ожидается гроза и слабый ветер.
В субботу, 8 июня, прогноз погоды обещает нам до 29 градусов тепла днем. Утром будет чуть прохладнее - до 23 градусов, вечером - до 27 градусов. В этот день ожидается небольшой дождь и гроза.
Почти такой же прогноз погоды в Санкт-Петербурге и в воскресенье, 9 июня. В этот день днем будет до 26 градусов тепла. Днем и вечером - дождь и гроза.
Ветер в выходные ожидается слабый.
ИСТОЧНИК KP.RU