«Задел три машины и сбил бетонный отбойник»: В Петербурге грузовик вылетел с Рыбацкого моста
ДТП произошло в Невском районе Петербурга. Грузовик «Камаз» двигался по Рыбацкому проспекту ранним утром в субботу, 8 июня. На большой скорости машина вылетела на Рыбацкий мост и рухнула вниз.
- Это было в 4:40 утра прям у меня под окнами, звук был такой, будто дом рухнул, - рассказывает Валентина, которая живет неподалеку.
Местные жители уточнили, что по пути автомобиль задел три припаркованные рядом автомобиля, а также снес бетонный отбойник, который преграждал заезд. Переправа давно находится в аварийном состоянии.
Несколько машин пострадали. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
- Скорее всего, как и многие, не увидел знак «кирпич», а навигаторы некоторые любят вести через этот мост, который закрыт уже почти 20 лет, - размышляют петербуржцы.
В социальных сетях пользователи предположили, что водитель мог уснуть за рулем. Еще один вариант – отказали тормоза.
По словам очевидцев, управлял грузовиком мужчина лет 25-30. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU