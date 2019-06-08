«Задел три машины и сбил бетонный отбойник»: В Петербурге грузовик вылетел с Рыбацкого моста

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-08T09:29:49+03:00

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ДТП произошло в Невском районе Петербурга. Грузовик «Камаз» двигался по Рыбацкому проспекту ранним утром в субботу, 8 июня. На большой скорости машина вылетела на Рыбацкий мост и рухнула вниз.

- Это было в 4:40 утра прям у меня под окнами, звук был такой, будто дом рухнул, - рассказывает Валентина, которая живет неподалеку.

Местные жители уточнили, что по пути автомобиль задел три припаркованные рядом автомобиля, а также снес бетонный отбойник, который преграждал заезд. Переправа давно находится в аварийном состоянии.

Несколько машин пострадали. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

- Скорее всего, как и многие, не увидел знак «кирпич», а навигаторы некоторые любят вести через этот мост, который закрыт уже почти 20 лет, - размышляют петербуржцы.

В социальных сетях пользователи предположили, что водитель мог уснуть за рулем. Еще один вариант – отказали тормоза.

По словам очевидцев, управлял грузовиком мужчина лет 25-30. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU