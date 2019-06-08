«Ключ к цифровым сервисам»: У «Единой карты петербуржца» появятся новые услуги

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-08T09:56:53+03:00

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Проект Единая карта петербуржца стартовал в Северной столице в мае 2019 года. Сейчас кусок пластика умещает себе информацию о владельце, кошелек, проездной, а также медицинские документы – СНИЛС и полис.

За прошедший месяц городские банки получили около 40 тысяч заявлений от жителей, которые решили присоединиться к проекту. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 100 тысяч. При этом функционал Единой карты петербуржца планируют расширить. На Петербургском международном экономическом форуме город подписал соглашение о сотрудничестве между с АО «Национальная система платежных карт».

Согласно новым договоренностям, у карты появятся дополнительные услуги. Как сообщают в пресс-службе городского правительства, она станет ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам. Благодаря этому сможет заменить не только гору разных карт, но и кипу справок.

- Она будет совмещать в себе функции банковской и скидочной карт, транспортного проездного, электронного полиса ОМС и удостоверением личности, - уточняют в Смольном. – Врио губернатора Александр Беглов уже дал профильным комитетам поручение подключить к карте новые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU